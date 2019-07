CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TIMORI PER IL FUTUROPORDENONE Il Centro di riferimento oncologico di Aviano rischia di rimanere senza una guida - e una conseguente cabina di regia nel suo complesso che ne segua strategie e progetti - proprio in uno dei momenti cruciali per il suo futuro. Dovrebbe infatti essere imminente la procedura e la gara per i lavori di realizzazione della proton-terapia. Inoltre, in Regione - da qui ai prossimi mesi - si dovrà delineare la rete oncologica regionale, cioé il chi fa che cosa tra i poli oncologici in particolare del Cro e di Udine....