«Tfr, c'è chi aspetta da quasi tre anni»

Sono 450 i lavoratori della scuola e altri mille del pubblico impiego stanno col fiato sospeso. A ricordarlo la Flc-Cgil che lamenta molte persone al proprio sportello che chiedono notizie del trattamento di fine servizio lavorativo. Si tratta di somme importanti spiega Gianfranco Dall'Agnese, responsabile dell'aspetto pensionistico della categoria scuola che oggi servono non più per l'acquisto di una seconda casa, com'era un tempo, ma per mantenere i figli che hanno lavori precari o sono disoccupati. Una somma che è un diritto avere e di...