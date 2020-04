VIRUS E ANTICORPI

PORDENONE Test sierologici sospesi alla Polismedica di San Vito al Tagliamento finchè non ci sarà un coordinamento tra ente pubblico e privato. Sono queste le disposizioni ricevute dal direttore generale Luca Polidori, contattato dal responsabile del Dipartimento di prevenzione, Lucio Bomben, dopo la struttura sanvitese la scorsa settimana aveva cominciato a i prelievi a domicilio. «Ci è stato detto di fermarci - spiega Polidori - finchè, a livello regionale, non ci sarà un coordinamento. Io ho messo a disposizione la nostra struttura: ho personale, laboratori, kit e, soprattutto, reagenti. Lavoriamo con lo stesso obiettivo: fermare il virus. Avevo anche chiesto all'Azienda sanitaria di condividere un protocollo per coordinare la gestione degli esiti positivi». Polismedica per i test si è rivolta a un'azienda tedesca, la Nal Von Milden che produce il Nadal Covid-19. «L'abbiamo scelto - afferma Polidori - perchè ha una sensibilità del 97,4% per le IgG e dell'86,8% per le IgM, mentre i valori di specificità sono del 99,3% (IgG) e del 98,6% (IgM). L'accuratezza diagnostica è del 98,9% (IgG) e del 96,1% (IgM)».

Il test sierologico, attraverso il prelievo del sangue, consente di trovare le IgM, cioè gli anticorpi che segnalano la fase iniziale del contagio, e le IgG, che sono gli anticorpi che compaiono al termine della fase acuta. Ha una valenza diversa rispetto al tampone, che al momento resta l'unica strada percorribile per la diagnosi. «In caso di positività - precisa infatti Polidori - raccomandiamo di eseguire il tampone di conferma nelle Aziende sanitarie». La scorsa settimana Polismedica ha eseguito centinaia di test, alcuni sono risultati positivi e ne è stata data subito notizia alla struttura sanitaria.

Nella lista d'attesa del centro medico di San Vito adesso ci sono circa 800 persone - tutte del Friuli Venezia Giulia, perchè Polismedica non può operare in Veneto - che attendono di sottoporsi al test a domicilio, a cui si aggiungono aziende ed enti. Per le aziende che stanno cercando di ottenere l'autorizzazione a riaprire l'attività, infatti, è importante effettuare uno screening sui propri dipendenti, una strada su cui stanno insistendo anche gli industriali. Ma su questi test sierologici di recente produzione il sistema sanitario regionale è prudente e prima di validarli vuole testarli.

