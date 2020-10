IL CAMBIO DI PASSO

PORDENONE Presentandoli, il vicepresidente del Fvg Riccardo Riccardi, li ha paragonati a elementi rivoluzionari. «Una svolta nella lotta al contagio», ha detto. Calandoci nella realtà immediata dei fatti, il primo segno di un cambio di rotta nel Pordenonese c'è già. I nuovi test rapidi che ieri sono stati utilizzati per la prima volta al liceo Leomajor di Pordenone, infatti, permetteranno alla Squadra scuole del Dipartimento di prevenzione di mettere in campo un'operazione mai sperimentata prima: grazie alla velocità con la quale arriveranno i risultati (l'attesa è al massimo di un quarto d'ora), sarà possibile testare tutta una classe in caso di contagio rilevato in precedenza in un allievo. Oggi, ad esempio, si procede solamente all'isolamento dei contatti più prossimi e lo svolgimento del tampone molecolare viene effettuato nei giorni successivi. Grazie ai test rapidi, invece, si potrà tracciare la mappa del contagio in una classe e ridurre al minimo il rischio di far nascere un focolaio. Un bel passo in avanti spinto dalla tecnologia.

NUMERI

In provincia di Pordenone sono a disposizione 1.600 test rapidi, ma ieri il vicepresidente Riccardi ha annunciato che si attiverà con la gestione commissariale dell'emergenza per un primo e pronto riordino. In due ore, grazie all'impiego della nuova tecnologia, si riuscirà a testare un'intera classe. «Il mondo della scuola - ha spiegato Lucio Bomben, direttore del Dipartimento di prevenzione - è un esempio per tutti. I comportamenti sono perfetti. Sono quelli fuori da scuola che devono migliorare». Ogni positivo al test rapido sarà poi sottoposto al tampone classico, cioè all'esame molecolare. C'è poi un discorso legato ai costi: oggi un test rapido ha un prezzo anche dieci volte inferiore a quello di un tampone standard.

LA PRESENTAZIONE

Ieri i test rapidi hanno fatto il loro debutto al liceo Leomajor di Pordenone. Erano presenti, oltre ai tecnici della prevenzione, il vicepresidente del Fvg Riccardi e il direttore generale dell'AsFo, Joseph Polimeni. Con mascherina, camice e visiera, un'esperta ha effettuato il test a Francesco, primo studente volontario. «Solo un leggero fastidio», ha commentato il giovane. Dopo pochi minuti l'esito: negativo. Stessa procedura anche per la dirigente Rossana Viola. Pochi istanti, un sorriso, e poi il responso, anche in quel caso negativo. Ecco come funziona il nuovo test: non è invasivo, non provoca dolore, passa tutto in pochi secondi. «La scuola è il simbolo di un Paese ed è proprio da qui che vogliamo partire per cercare una possibile convivenza con il virus, utilizzando strumenti e percorsi che consentano di individuare, tracciare ed isolare le persone positive in breve tempo, allo scopo di evitare inutili e dannose chiusure degli istituti», Al termine dell'esecuzione del tampone, ha spiegato come questo nuovo strumento operativo rappresenti «una vera rivoluzione del sistema. Per conoscere l'esito dello screening non servono infatti più ore o giorni ma solo alcuni minuti. Ciò consente un grande alleggerimento delle attività a carico del sistema sanitario e minore pressione sulle famiglie e i ragazzi. Per quanto riguarda i quantitativi di kit a disposizione delle scuole della regione - ha aggiunto Riccardi - confidiamo che la gestione commissariale del governo invii al Friuli Venezia Giulia la rispettiva quota parte di questi strumenti. Nell'attesa, la nostra Regione assieme ad altre amministrazioni sta acquisendo parallelamente altri kit». Ed è stata anche aggiudicata la gara per la fornitura di tamponi classici per i prossimi nove mesi.

