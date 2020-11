LA STORIA

PORCIA La comunicazione tardiva della positività, il silenzio dell'app Immuni, la corsa a ostacoli per avere un farmaco a domicilio. Gianluigi Calisesi, purliliese ed ex candidato di Progetto Fvg, ha voluto raccontare la sua esperienza con il Covid-19 e le lacune di quello che definisce uno scandaloso servizio pubblico. Tutto comincia con i primi sintomi il 30 ottobre, poco dopo la moglie, con segnalazione al Dipartimento di prevenzione da parte del medico di base. Lunedì 2 novembre il primo contatto e l'appuntamento per il tampone, fissato per il 4 novembre alle 9.45, al drive in dell'ex deposito Giordani. Nessuna operazione di check-in basata sull'orario dell'appuntamento - precisa -. Abbiamo così effettuato il tampone alle 11 circa, con oltre un'ora di attesa. Il foglio consegnato recita: l'esito del tampone che ha appena eseguito sarà comunicato tempestivamente SOLO in caso di positività. Invece - continua -, non si è fatto vivo nessuno fino a lunedì 9. Sabato 7 avevo pertanto già verificato autonomamente l'esito accedendo al mio Fascicolo sanitario. Calisesi sottolinea poi che non mi è stato chiesto se volevo segnalare nell'app Immuni la mia positività, procedura che richiede l'intervento dell'operatore, ma soprattutto non mi è stato chiesto l'elenco dei contatti avuti nei giorni precedenti. Il Dipartimento di prevenzione, principale strumento per il contenimento della pandemia, è sottodimensionato o disorganizzato. Per effettuare la segnalazione, Calisesi cerca di contattare il Dipartimento di prevenzione, ma ai numeri pubblicati sul sito della sanità regionale non ha mai risposto nessuno.

Inutile anche rivolgersi all'Urp dell'ospedale di Pordenone, chiama allora la Direzione regionale e alla fine viene richiamato dal Dipartimento di prevenzione e ottiene di registrarsi come positivo sulla app. Ma Immuni, per ora, tace: non funziona: lo smartphone di chi vive con me non notifica che si trova in prossimità di un positivo. Al numero dell'assistenza dell'app mi hanno fatto verificare le versioni dei sistemi operativi e dell'app installata ed essendo tutto a posto hanno registrato la mia segnalazione. A oggi, Immuni continua a non segnalare nulla. Ma a essere carenti, per Calisesi, sono anche i servizi comunali di supporto: I medici dell'Usca - niente da dire anzi, tanta riconoscenza per i lunghi e faticosi turni di lavoro - domenica 8 mi prescrivono una cura di contorno. Con la ricetta elettronica comincia dunque la caccia al farmaco: alla farmacia comunale di Rorai Piccolo il farmacista mi riferisce che non effettuano la consegna dei farmaci a domicilio né risulta che il Comune abbia attivato questo servizio.

Segue la Croce rossa (svolgono questo servizio, ma per carenza di volontari occorrono due giorni per la consegna, il Comune di Porcia (confermano che non ci sono servizi attivi a livello comunale per l'emergenza Covid e promettono di avvertire l'assessore alla Protezione civile della mia necessità), la Protezione civile (ma Porcia non ha un numero a disposizione dei cittadini: li contatto attraverso i colleghi di Roveredo e il coordinatore deve ammettere che la Protezione civile non è stata coinvolta nell'implementazione di alcun servizio legato all'emergenza Covid), perfino l'amministratore unico delle Farmacie comunali Fvg si attiva e si mette a disposizione. Nel frattempo, si scopre che la ricetta è sbagliata: Morale della favola, un disastro su tutti i fronti. Il comune di Pordenone, però, questo servizio ce l'ha, e grazie agli operatori del numero di riferimento nell'arco di un'ora ho avuto il mio farmaco. Il risultato di tutta questa situazione è quello che vediamo, anche in Friuli Venezia Giulia.

