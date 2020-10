TEST E TEMPI

PORDENONE Sono considerati la speranza per alleggerire la macchina sanitaria dei controlli e per accelerare l'esecuzione e le risposte diagnostiche rispetto al Covid. I prime test salivari rapidi per le scuole sono arrivati ieri in Regione e redistribuiti alle Aziende sanitarie che poi li faranno arrivare nelle scuole. Uno stock di cinquemila test, quindi un assaggio al quale dovranno seguire quantità ben più elevate. Ora manca il protocollo per l'operatività che dovrà esser stabilito con sistema scolastico e pediatri. Intanto i tempi di attese per l'esecuzione dei tamponi tradizionali nel Friuli occidentale è arrivato - proprio perchè il sistema si era appesantito dall'inizio dell'anno scolastico - a sei, sette giorni di attesa. Ai quali vanno aggiunti i due giorni, di media, per la risposta.

PRIMA FORNITURA

«La prima fornitura di 5mila test rapidi è stata destinata al sistema scolastico regionale al fine di rendere meno problematica possibile a studenti, famiglie, insegnanti la gestione dell'emergenza. Questo strumento da un lato permetterà di dare una risposta veloce, ovvero in circa 20 minuti, a coloro che hanno sintomi riconducibili al Covid-19 e, dall'altro, eseguendo i test in loco, consentirà di non sovraccaricare i laboratori del sistema sanitario». Così il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ieri al primo test eseguito in una scuola di Trieste. «Il nuovo sistema diagnostico - gli ha fatto eco l'assessore Riccardo Riccardi - garantisce un buon grado di attendibilità e fornisce una risposta sulla positività o negatività della persona sottoposta all'esame in una ventina di minuti. Il ricorso a questi test è molto importante nel contrasto alla diffusione del virus perché stravolge positivamente il modello organizzativo attuato finora: per conoscere l'esito dello screening non servono più ore o giorni, ma bastano alcuni minuti e questo consente un grande alleggerimento delle attività a carico del sistema sanitario e minore pressione sulle famiglie e i ragazzi».

LE ATTESE

Intanto però i tempi per i tamponi tradizionali si sono allungati dopo l'inizio delle scuole. Il Dipartimento di prevenzione dell'Asfo è sotto una pesantissima pressione e sconta un deficit di organico evidente. A Pordenone, nel periodo, maggio-agosto sono stati eseguiti complessivamente 33.152 tamponi, il che significa una media di 270 al giorno. In settembre e ottobre il numero è notevolmente aumentato, siamo attorno ai 500. L'obiettivo - con il nuovo macchinario annunciato - è di arrivare a oltre i mille. Una mano sul territorio arriva dal Policlinico San Giorgio che si è organizzato, da inizio estati in particolare con i rientri dalle vacanze dall'estero, per fare i tamponi a pagamento (75 euro). A rivolgersi son in particolare le aziende per i propri dipendenti, ma anche molti cittadini. Con la prenotazione l'appuntamento è per il giorno dopo e il risultato spesso anche nel giorno stesso del test. Ne vengono effettuati dai 150 ai 200 al giorno. La direzione della Casa di cura sta valutando la possibilità di aumentare la potenzialità di eseguire i test. Intanto in città e in regione continua la discussione sulla necessità di aumentare l'efficienza del sistema pubblico. «Serve subito - insiste il consigliere Pd Nicola Conficoni - potenziare il Dipartimento di prevenzione dell'Asfo con nuovo personale. È quasi scandaloso che l'Asp Umberto I per la Casa Serena sia dovuta ricorre al privato convenzionato a pagamento per affrontare l'emergenza del focolaio».

D.L.

