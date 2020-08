L'ALLARME

PORDENONE Il rientro dalle ferie in corrispondenza del primo controesodo dell'estate. Il ritorno al lavoro di braccianti agricoli e operai provenienti dall'Est Europa. Il focolaio delle discoteche di Lignano, che ha effetti che si riverberano su tutta la regione. E ancora i tamponi a cui sottoporre i dipendenti degli ospedali che tornano dalle vacanze prima della riammissione nei reparti. In più l'opera di tracciamento dei contatti dei positivi, i test sierologici rivolti al personale del mondo della scuola, i tamponi standard a chi lavora nella sanità. Un lavoro monstre, come nemmeno nel picco della pandemia. E ora i Dipartimenti di prevenzione rischiano di andare fuori giri, cioè di surriscaldare un motore già spinto al massimo. La situazione è questa ad esempio a Pordenone, dove i turni non si fermano neanche la domenica e dove il personale (rimasto pressoché invariato) riesce a malapena a far fronte alle centinaia di richieste giornaliere.

IL QUADRO

Nel cuore dell'emergenza sanitaria, ad essere sotto pressione erano i reparti. Le ambulanze portavano malati, molti dei quali gravi, bisognava inventare letti e creare dal nulla zone protette e Terapie intensive. Nella nuova fase dell'epidemia, invece, il ruolo chiave è quello della prevenzione. Serve scovare il virus, tracciare i suoi spostamenti, impedire che dilaghi. Così la pressione si è spostata fuori dagli ospedali, nei centri per i tamponi e nei laboratori. In Friuli Venezia Giulia nell'ultima settimana sono stati effettuati più quasi 10mila test. Non era mai successo. Ma la coperta è corta: servirebbe più personale e la difficoltà è dettata anche dalla gestione delle ferie del personale sanitario. Insomma, il sistema è allo stremo e ha raggiunto i massimi giri del motore. Senza un rinforzo numerico, non potrà continuare a svolgere il lavoro egregio che sta svolgendo ancora per molto tempo.

L'IMPENNATA

Non di contagi, ma di richieste per effettuare i test. E in questo caso l'analisi riguarda sia la sanità pubblica che quella privata. Anche i convenzionati, infatti, sono subissati da centinaia di richieste ogni 24 ore. Le attese crescono e non è sempre possibile controllare che un utente in attesa del tampone rispetti la quarantena a casa. Il boom lo si vede in corrispondenza con la ripartenza del lavoro in molte aziende (spesso i datori chiedono il test negativo per il rientro in sede) e il ritorno dalle vacanze dai Paesi a rischio. È abbastanza per creare le code, prima virtuali (al telefono, per garantirsi la prenotazione del turno) e poi fisiche. Ieri mattina, ad esempio, in Fiera a Pordenone molte persone in attesa del tampone si sono sovrapposte a quelle che si sono presentate per il recupero dei vaccini non somministrati durante il lockdown. La situazione è migliorata nel pomeriggio.

IL SINDACATO

Sui Dipartimenti di prevenzione sotto stress sono intervenuti anche i sindacati, in particolare la Cgil con Pierluigi Benvnenuto. «Il personale - ha lanciato l'allarme - è tiratissimo. Nemmeno durante il lockdown c'era così tanta pressione. Si ricevono centinaia di telefonate ogni giorno e attendiamo alcuni provvedimenti proprio in merito ai call-center, da integrare con altre piattaforme. L'Azienda sanitaria ha peccato di una mancata previsione del fenomeno. Siamo di fronte ad un aumento esponenziale dei test, ma con lo stesso personale di prima. Ci si stava preparando per l'autunno, ma ciò che è stato fatto non è sufficiente».

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA