PORDENONE Quali sono i test disponibili per il Covid-19? Lo abbiamo chiesto al dottor Giorgio Siro Carniello, già dirigente medico dell'Asfo e oggi presidente di Credima, la Mutua di Friulovest Banca, che conta oltre 3.800 soci ed ha recentemente deliberato il rimborso di 50 euro ai soci che si sottoporranno a tampone o altro test predittivo.

COSA CERCANO

«I test per la Covid-19 si dividono in due categorie principali, con funzioni differenti e complementari: i test molecolari, tra cui il cosiddetto tampone, che intercettano la presenza di materiale genetico virale; e i test anticorpali, chiamati comunemente sierologici, che cercano gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta all'infezione, per scoprire se una persona è entrata in contatto con il Sars-Cov-2 negli ultimi mesi. I primi - spiega Carniello - fotografano la situazione del momento, rivelando l'infezione in corso e quindi il singolo contagio, che non equivale necessariamente a malattia, mentre i secondi aiutano a ricostruire la trasmissione del virus nella popolazione e a monitorare il suo grado d'immunizzazione, da cui dipenderà l'evoluzione della pandemia. In entrambe le categorie sono state sviluppate più tipologie di analisi che differiscono per affidabilità e sicurezza, facilità di esecuzione e tempi di risposta».

TEST RAPIDI

«Le aziende biotecnologiche stanno mettendo a punto test sempre più rapidi che, se usati su larga scala, permettono di monitorare quasi in tempo reale la diffusione del virus nella popolazione e di avere una stima più accurata dei casi senza doversi affidare a dei modelli matematici - aggiunge Carniello -. Ai fini del contenimento dell'epidemia, oltre alle ben note misure anti-contagio (distanziamento fisico, lavaggio delle mani e mascherina) è necessario seguire la regola, tanto cara all'Organizzazione Mondiale della Sanità, delle tre T: trace, test and treating. Sono azioni fondamentali gestite prevalentemente dai servizi territoriali, che si basano sull'individuazione dei soggetti positivi e sul rintracciamento di tutti i contatti che hanno avuto nei giorni precedenti. In questo modo - conclude - si possono isolare e spegnere eventuali focolai, perché si individuano tutti i potenziali contagiati e, isolandoli, si impedisce che questi possano trasmettere il virus ad altre persone».

MOLECOLARE

«Il gold standard per la diagnosi delle malattie infettive, raccomandato dall'Oms, è il test molecolare - prosegue -, comunemente chiamato tampone, che identifica la presenza del materiale genetico del virus in campioni biologici attraverso la tecnica in provetta della reverse transcription-polymerase chain reaction (Rt-Pcr). Il test viene fatto sul materiale biologico prelevato con un bastoncino lungo, simile a un cotton fioc, dalle mucose del naso e della gola. Il prelievo di per sé è rapido e talvolta fastidioso. La positività del test molecolare con Rt-Pcr indica solo la presenza dell'Rna del Sars-Cov-2 e non necessariamente del virus vitale, Questo test molecolare tramite Rt-Pcr è il più efficace e attendibile per rilevare il virus».

