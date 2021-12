Terza dose del vaccino, ora c'è anche una data per completare il ciclo vaccinale che segue le prime due somministrazioni. La Regione, infatti, conta di terminare l'operazione entro febbraio, dopodiché resteranno davvero solamente i cosiddetti ritardatari, cioè tutti coloro i quali hanno effettuato la prima e seconda dose in tardo autunno, stimolati probabilmente dall'introduzione delle varie forme di Green pass, da quello base a quello rafforzato.

Il vicepresidente regionale e assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, dopo aver ringraziato tutto i professionisti che operano nella struttura sanitaria di Udine e nel servizio sanitario in generale per l'impegno anche nel periodo festivo, ha evidenziato che «la migliore arma a nostra disposizione per combattere il virus rimane il vaccino. L'impegno degli operatori sanitari e del sistema del volontariato hanno consentito di somministrare in dieci mesi ben due milioni di dosi, vaccinando 950mila persone. Con l'avvio della somministrazione della terza dose puntiamo di raggiungere nel solo mese di dicembre il traguardo di 400 mila dosi inoculate: un risultato importante, che ci consentirebbe mantenendo questo ritmo di chiudere il terzo ciclo di vaccinazioni a febbraio. Un obiettivo che può essere raggiunto grazie alla somma di due fattori: la disponibilità di vaccini e la capacità di vaccinazione data dall'impiego di personale sanitario che deve essere distolto da altri incarichi».

Per il momento reggono entrambi i fattori: la macchina vaccinale del Friuli Venezia Giulia sta girando secondo le proprie capacità e fortunatamente non si registrano ritardi sotto il profilo delle consegne dell'antidoto. Non resta che accelerare.

