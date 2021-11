Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN CLASSEPORDENONE Tra il personale scolastico, in particolare nella scuole dell'infanzia dove gli alunni non sono vaccinati, si attende con ansia il via alla vaccinazione con terza dose anche sotto i 60 anni. Per questo emerge la volontà e la richiesta di docenti e personale scolastico della dose booster. Sono in molti, infatti, i docenti che hanno concluso il ciclo vaccinale oltre sei mesi fa. Ma non essendoci ancora una corsia...