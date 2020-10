IL BOLLETTINO

PORDENONE Il virus concorre a provocare la terza vittima tra gli ospiti di Casa Serena, a Pordenone. Nella serata di mercoledì, infatti, nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Udine è morto il 77enne Cobay Dilaver, residente a Pordenone e originario dell'Albania. Il suo quadro clinico precedente al contagio da Coronavirus era ampiamente compromesso. Dopo la positività, dal nucleo Ponte del terzo piano era stato trasferito alla Rsa di Sacile, per poi passare nel reparto di Malattie infettive di Udine. Proprio a Casa Serena oggi saranno effettuati i tamponi agli ospiti del terzo piano, cioè nel nucleo Ponte dove si è sviluppato il principale focolaio. Ieri il Covid ha fatto anche una seconda vittima in regione: ha infatti perso la vita un uomo di Codroipo nato nel 1954. Quanto al contagio, si è assistito a una diminuzione: in Fvg sono stati rilevati 136 nuovi casi su 5.027 tamponi. L'incidenza è passata da una percentuale del 3,01 di contagiati sui test effettuati al 2,7 per cento. In provincia di Pordenone è stato contagiato anche un neonato di Valvasone Arzene, nell'ambito di un esteso focolaio familiare. Positivo anche un altro infermiere che lavora per l'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Tra i casi di ieri in Fvg, 18 sono minorenni. Nel dettaglio, per quel che riguarda le scuole si registrano due positività al Covid nell'Istituto Deganutti di Udine e altre due collegate al focolaio della elementare di Moruzzo. A Porcia le sette classi in sorveglianza sono sottoposte a test rapido. In ambito sanitario nell'Azienda Giuliano-Isontina sono stati rilevati i casi di tre infermieri e di un tecnico. Inoltre da registrare la positività al tampone di un medico dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.

IL RESOCONTO

Le Terapie intensive restano stabili con 11 pazienti. I ricoveri negli altri reparti salgono a quota 32. Le persone positive ammontano in tutto a 5.928, di cui: 1.980 a Trieste, 2.037 a Udine, 1.261 a Pordenone e 621 a Gorizia, alle quali si aggiungono 29 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 1.672. I decessi ammontano a 358.

LAVORI IN CORSO

Anche in provincia di Pordenone si stanno cercando nuovi siti per effettuare i tamponi. Il Deposito Giordani, anche ieri affollato tanto che le code hanno provocato ingorghi sulla Pontebbana, non basta più. Si pensa a un punto per i test a Maniago. In provincia di Udine sono stati attivati nuovi siti in città, a San Giorgio di Nogaro, a Cividale, a Codroipo e a Tolmezzo.

