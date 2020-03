L'EMERGENZA

PORDENONE Centinaia di controlli con il termoscanner ieri mattina in Tribunale a Pordenone, ma nessun respingimento a casa con mascherina e obbligo di mettersi in contatto con il proprio medico di famiglia. Dipendenti, magistrati, avvocati e le poche altre persone che avevano necessità di entrare a palazzo di giustizia hanno superato lo sbarramento posto all'ingresso del Tribunale, dove due volontari della Croce rossa di Pordenone, protetti da mascherina, dalle 7.45 alle 13 hanno rilevato a tutti la temperatura corporea puntando il termoscanner sulla fronte. Luce verde, via libera. Luce rossa, stop. In alcuni casi il rosso è scattato, ma ha riguardato persone che sono arrivate in bicicletta e l'apparecchio rilevava una temperatura troppo bassa. È bastato far passare una manciata di secondi per poi rilevare l'effettiva temperatura.

Non ci sono stati intoppi, tutti si sono adeguati alle misure di prevenzione, nonostante al mattino la coda fosse piuttosto lunga. Gli avvocati hanno aderito in massa all'astensione proclamata fino al 20 marzo per ragioni di salute pubblica e l'Ordine di Pordenone, proprio per limitare gli accessi a palazzo di giustizia, si sono organizzati nominando un avvocato di giornata per ogni aula d'udienza. Il legale di turno ha così preso le date di rinvio dei processi per conto degli altri colleghi. Così proseguirà fino al 20 marzo. Saranno garantiti soltanto i processi per direttissima, le udienze di convalida degli arresti e gli interrogatori di garanzia fissati nell'ambito dell'applicazione di misure cautelari.

Ieri il presidente del Tribunale, Lanfranco Maria Tenaglia, ha firmato un ulteriore provvedimento teso a contenere il rischio del contagio da coronavirus. È difficile evitare assembramenti e contatti ravvicinati con le persone in un palazzo come quello di Pordenone. Gli spazi (sia le aule sia i corridoi in cui le parti restano in attesa) non lo consentono. Per questo motivo Tenaglia ha rinviato a data da destinarsi tutte le esecuzioni immobiliari fissate entro il 10 aprile. Fino al 3 aprile, di conseguenza, saranno sospese le offerte. Stop fino al 3 aprile, sia in Tribunale sia a domicilio, anche alle udienze per l'esame dei soggetti che beneficiano dell'amministrazione di sostegno.

Ieri, intanto, il palazzo è stato dotato anche di erogatori di gel igienizzante per le mani che sono stati posti all'ingresso principale e all'uscita dell'aula De Nicola.

Cristina Antonutti

