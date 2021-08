Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NUOVO RECORDPORDENONE Cimolai Spa, società italiana leader mondiale nella progettazione, fornitura e montaggio di strutture complesse in acciaio, ha completato la costruzione di quattro moduli destinati ad alloggiare parte degli impianti e dei macchinari per il trattamento del gas naturale liquefatto (LNG) del terminale di Kitimat, nella regione British Columbia, in Canada. Questo lavoro si inserisce nell'ambito di un grande progetto...