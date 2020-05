TERAPIE

PORDENONE Era stato dimostrato il suo potenziale contro la Sars e la Mers, cioè contro altre malattie respiratorie causate da coronavirus. Era servito contro il terribile Ebola. E ora accende una speranza anche nella lotta al Sars-CoV2, cioè il nostro coronavirus che causa il Covid-19, la malattia che ha fermato il mondo.

È il farmaco antivirale Remdesivir, ora approvato dalla Food and Drug Administration, l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici. E proprio il Remdesivir è testato in due ospedali del Friuli Venezia Giulia: il Santa Maria della Misericordia di Udine e l'ospedale Cattinara di Trieste.

«Non possiamo che manifestare soddisfazione per quanto pubblicato dal New England Journal of Medicine in merito allo studio sull'efficacia dell'antivirale Remdesivir, dal momento che anche i reparti di Malattie infettive degli ospedali di Cattinara di Trieste e di Santa Maria della Misericordia di Udine aderiscono alla sperimentazione dell'Organizzazione mondiale della sanità. Una scelta intrapresa dai due direttori delle strutture, Roberto Luzzati e Carlo Tascini, che inserisce la regione in una dimensione internazionale nella cura al Coronavirus».

Lo ha detto ieri a Palmanova il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a commento della pubblicazione sul New England Journal of Medicine dello studio controllato e randomizzato sul Remdesivir. Secondo quanto riportato dalla rivista scientifica una significativa e incoraggiante efficacia del farmaco viene comprovata da un calo della mortalità nei gruppi di malati trattati con il farmaco (7 per cento, invece del 12 di quelli sottoposti a un placebo), così come si accorciano i tempi di guarigione (11 giorni invece di 14).

Il Remdesivir, come ha spiegato il vicepresidente Riccardi, a seguito dell'approvazione del Comitato etico, viene testato a Trieste e Udine nell'ambito della sperimentazione multicentrica coordinata dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Trieste e Udine, con i loro reparti di Malattie infettive, sono stati selezionati per la sperimentazione di un farmaco che dalle promesse è passato ai fatti: riduce i tempi di guarigione ed è in grado di abbattere la quota dei decessi causati dal Covid-19. Ma in questo progetto non è rientrato l'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, così come tutta l'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Il medicinale, infatti, viene somministrato soltanto negli ospedali selezionati sul territorio italiano dall'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco. E tra questi non c'è mai stato, né ci sarà a breve, il polo medico del Santa Maria degli Angeli di Pordenone, che rimane quindi tagliato fuori dalla sperimentazione anti-Covid.

