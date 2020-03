La Regione è pronta a dedicare nove letti di terapia intensiva, quindi con l'ausilio della ventilazione assistita, ai pazienti che in futuro dovessero risultare affetti da patologie generate dal coronavirus, anche se al momento si registra un solo caso positivo a Gorizia. Attualmente i posti disponibili nei reparti di Terapia intensiva del Fvg sono 72.

La Regione ha informato ieri sera con una nota «che a seguito degli approfondimenti clinici effettuati su un sospetto caso di coronavirus a Gorizia, la persona è risultata positiva a entrambi i tamponi faringei previsti dal protocollo. I campioni sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità per la conferma dell'esito, mentre il paziente è stato preso in carico dal Servizio sanitario regionale ed è stato posto in quarantena».

Nella videoconferenza dalla centrale operativa della Protezione civile di Palmanova, con il commissario straordinario per l'emergenza, Angelo Borrelli, tutte le Regioni hanno fornito i relativi numeri riguardanti la situazione territoriale in merito. Nella circostanza è stato ribadito che i tamponi effettuati sono complessivamente 189 (tutti negativi) mentre le persone che si sono sottoposte volontariamente in isolamento domiciliare risultano essere 39. Le chiamate al numero unico 112 nella giornata di venerdì sono state complessivamente 1807.

