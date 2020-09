POLIZIA MUNICIPALE

PORDENONE Fioccano Daspo urbani e sanzioni per accattonaggio molesto, ma crescono anche gli accertamenti sull'abbandono di rifiuti. Sulle strade, invece, sono sempre più numerosi gli automobilisti beccati a guidare con il cellulare in mano o senza le cinture di sicurezza. A un anno dall'insediamento del comandante Massimo Olivotto, si tirano le somme sull'attività della Polizia locale, e i numeri testimoniano innanzitutto una tendenza crescente dei cittadini a rivolgersi ai vigili per le problematiche più svariate: solamente da gennaio a fine agosto - complici probabilmente anche le tante richieste di informazione durante i mesi del lockdown - il Comando della Polizia locale ha infatti ricevuto ben 37.734 chiamate, cifra che supera le 37.266 di tutto il 2019.

DASPO E ACCATTONAGGIO

Da settembre 2017 a fine agosto 2020 sono stati emessi 179 provvedimenti tra Daspo urbani e sanzioni per accattonaggio molesto. Gli allontanamenti sono stati comminati a contrasto dell'accattonaggio stesso, commercio e bivacchi abusivi, ubriachezza, e altri reati: misure adottate in virtù del Regolamento approvato nel 2017 e che ha sostituito il precedente, risalente agli anni Trenta.

RIFIUTI

Aumentano anche i controlli contro l'abbandono dei rifiuti: 971 quest'anno, mentre in tutto il 2016 erano stati 521 e nel 2019 626. Più di due al giorno - commenta l'assessore Emanuele Loperfido -. Per noi è una priorità. Su questo come su altri temi, la stragrande maggioranza dei pordenonesi dimostra una grande civiltà, ma anche da noi c'è chi tenta di fare il furbetto. E il costante monitoraggio dei nostri agenti ci permette di scovarli e ripristinare la legalità. E il sindaco Alessandro Ciriani annuncia campagne di sensibilizzazione, in collaborazione con Gea, sull'improprio conferimento e l'abbandono dei rifiuti: C'è una quota di incivili che sta aumentando. Ancora in tema di decoro, nel mirino ci sono anche i proprietari dei cani che non raccolgono le deiezioni dei loro animali: oltre una decina le violazioni.

CONTROLLI SULLE STRADE

La viabilità resta uno dei principali impegni della Polizia locale. Nei primi otto mesi di quest'anno i veicoli controllati sono stati 7.066, le sanzioni per violazioni del Codice della strada 9582. E aumentano le sanzioni riguardanti comportamenti pericolosi come telefonare alla guida e non allacciarsi le cinture. Sono infatti 265 le multe per l'uso del cellulare: nonostante la reclusione domestica prolungata, è un numero di poco inferiore a tutto il 2019 (276 sanzioni) e superiore agli anni precedenti (70 nel 2016, 112 nel 2017, 96 nel 2018). Stesso trend per le cinture di sicurezza: 140 provvedimenti negli otto mesi del 2020 a fronte dei 197 dell'intero 2019. Sostanzialmente stabili, in proporzione, rispetto agli anni passati, le sanzioni per divieto di sosta, 7.970, con una particolare attenzione agli stalli riservati ai disabili (44 multe). Il comandante. Stiamo facendo tanto e tanto dobbiamo fare commenta Olivotto , con una vocazione a tutto campo. Non ci occupiamo certo solo di sosta e velocità, ma del controllo dei parchi e della città, sicurezza, e abbiamo effettuato 18 sequestri di stupefacenti in aree verdi pubbliche. Ci aiutano gli steward e le 89 telecamere attive.

Lara Zani

