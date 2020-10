TENSIONI IN GIUNTA

PORDENONE Resta alta la tensione nella maggioranza che sostiene il sindaco Alessandro Ciriani. Il caso del bando per i finanziamenti alle imprese comunali e la revoca del procedimento amministrativo in capo all'assessore alle Attività produttive Guglielmina Cucci (e al dirigente e agli uffici dello stesso assessorato) annunciata dallo stesso primo cittadino rischia di aprire una frattura anche all'interno della stessa giunta municipale. Il siluramento dell'assessore forzista - motivato dallo stesso sindaco dai troppi ritardi accumulati nel bando e nelle risposte alle imprese che hanno partecipato - ha immediatamente causato la richiesta di chiarimenti da parte di Forza Italia. Il partito dell'assessore Cucci è sceso pesantemente in campo auspicando quanto prima un vertice addirittura regionale delle forze politiche che siedono nella giunta di Ciriani. Intanto ieri il sindaco ha ribadito la sua intenzione di procedere con la presa in carico diretta del procedimento. «La questione è prettamente tecnico-amministrativa. La politica - assicura il primo cittadino, quasi sbalordito a fronte della bufera che si è sollevata - non c'entra nulla. Siamo entrati nell'ultima fase del nostro mandato - sottolinea Ciriani a fugare qualsiasi dubbio - e non ho alcuna intenzione di procedere a dei cambi in giunta. Non ci sarà alcun rimescolamento delle deleghe, stiano tranquilli i partiti. È un problema di carattere squisitamente amministrativo che risolveremo nell'ambito tecnico e procedurale».

CRISI POLITICA

Insomma, per il sindaco la vicenda rimane nell'ambito dell'amministrazione. «Il problema è legato al fatto che ci sono oltre due milioni e mezzo di euro che sono di fatto bloccati. Dopo diversi interventi e solleciti da parte mia la situazione non si è sbloccata e quindi, a fronte della necessità di snellire il procedimento e di giungere in un tempo di circa 60-70 giorni a deliberare i finanziamenti alle imprese e ai commercianti che stanno attendendo, procederemo con un cambio di gestione del procedimento amministrativo. Tutto, qua. Forse questa volontà è stata male interpretata dalla politica che forse ne sta facendo una bufera in un bicchiere d'acqua». Ma l'assessore che seguiva il procedimento e il bando, di fatto, viene sfiduciata. «Ripeto, non ci sarà nessun cambio in giunta. E credo che vertici regionali per discutere di una cosa tecnico-amministrativa non siano fondamentali».

GLI AZZURRI

Basteranno le spiegazioni e le assicurazioni del sindaco a Forza Italia che si era immediatamente mobilitata per fare chiarezza? Difficile dirlo, bisognerà attendere i prossimi passi di questa vicenda. Per ora il partito degli azzurri non fa dichiarazioni ufficiali. Esponenti del partito (che il giorno prima aveva parlato di pochi mesi di ritardo su un procedimento interrotto per altro dal lockdown e non di oltre un anno come sostenuto dal sindaco) fanno però intendere che un chiarimento resta necessario. Se si è voluto lanciare un messaggio politico - si sostiene dentro Forza Italia - strumentalizzando una vicenda amministrativa è bene che lo si dica chiaramente. Ed è per questo che i forzisti hanno portato la vicenda sul tavolo regionale avanzando la richiesta di un summit tra le forze di centrodestra. Che sono quelle che sostengono Ciriani a Pordenone e la giunta regionale guida da Fedriga. Insomma, Forza Italia intende andare fino in fondo: se si deve mettere in discussione l'alleanza lo si deva fare a tutti i livelli.

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

