Tenevano un anziano chiuso in casa Condannati per sequestro di persona

LA SENTENZAPORDENONE Tenevano un anziano sequestrato, condannati a sei mesi di reclusione. Il giudice Piera Binotto ieri mattina ha emesso la sentenza di condanna nei confronti di Viorica Linkan e del suo compagno Leonard Gabriel Dicu, entrambi cittadini rumeni. La pena seguìta alla condanna per sequestro di persona è stata sospesa ad entrambi. Leonard Gabriel Dicu è stato invece assolto dall'accusa di estorsione per non aver commesso il fatto, mentre per Viorica Linkan il giudice ha disposto la trasmissione degli atti al pm per...