Temporali, vento e grandinate Cadono alberi

MALTEMPOPORDENONE Pioggia, grandine e forti raffiche di vento. L'ondata di maltempo, peraltro annunciata, ha interessato nel tardo pomeriggio di ieri la Destra Tagliamento. Il passaggio di un violento fortunale, durato circa mezz'ora, ha lasciato il segno soprattutto tra Pordenone, Azzano Decimo e Pinzano al Tagliamento. LE CHIAMATEAlle centrale operativa del Nue112, poco dopo le 18, sono arrivate diverse chiamate per la caduta di alberi e rami che hanno causato anche l'interruzione momentanea di alcune strade. Ad Azzano Decimo in via Boscat,...