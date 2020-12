TEMPI SOTTO ACCUSA

PORDENONE Reparti ospedalieri Covid ancora sotto pressione. Pronto soccorso del Friuli occidentale alle prese con maggiori accessi a rischio che subito si trasformano in casi che richiedono ricoveri. L'afflusso ai Pronto soccorso dipende anche dai tempi che si sono allungati per poter fare i tamponi molecolari. «È chiaro che - sottolineano i medici di medicina generale del sindacato Fimmg - in presenza di sintomi che magari si aggravano un pazienti che deve attendere dai 7 ai 10 giorni per il tampone e poi altri giorni per la risposta si reca al Pronto soccorso dove è sicuro che il test gli viene fatto. Per evitare afflussi, spesso inutili, nelle aree emergenza degli ospedali basterebbe accelerare i tempi dei tamponi». Intanto, molto probabilmente lunedì potrà essere riaperta la Medicina di Spilimbergo che potrebbe sgravare i reparti Covid di Pordenone che stanno scoppiando.

IL VERTICE

Alcune delle criticità legate ai tempi dei test molecolari sono stati affrontati durante un recente incontro tra la Fimmg, Federazione dei medici di medicina generale guidata da Ferdinando Agrusti e la direzione dell'Asfo con il vertice del Dipartimento di prevenzione. «Nel Friuli occidentale - sottolinea Agrusti - si fanno in media 900 tamponi al giorno, mentre in regione sono oltre seimila. È chiaro che c'è un gap. Che non dipende tanto dal numero di test che si possono fare ma dalla difficoltà di processarli, cioè di analizzarli. Evidentemente questo è dovuto al fatto che qui mancano i macchinari per processare i tamponi». Macchinari che forse andavano acquistati prima, durante l'estate. «Non si spiega altrimenti come - aggiunge il segretario della Fimmg - sia in Veneto, abbiamo gli esempi a noi vicini di Portogruaro o Oderzo, sia a Gorizia il medico prescrive il tampone e il paziente ha la possibilità di farlo il giorno dopo recandosi nell'hub più vicino alla propria residenza. Da noi i tempi purtroppo sono molti più lunghi. Forse siamo arrivati impreparati a questa seconda ondata. Visto che sul tracciamento non funziona e viene fatto solo per i conviventi dei casi positivi». Su questo fronte la Fimmg ha avanzato una proposta concreata ai vertici Asfo. «Altre Regione, per esempio il Veneto, ha disposto limitatamente all'emergenza che i medici di famiglia assumessero il ruolo di ufficiali sanitari. Ciò consentirebbe agli stessi medici di poter rilasciare i certificati di negatività dei tamponi per gli enti o per le persone che devono tornare a lavorare sgravando di questo compito gli operatori del Dipartimento che potrebbero così occuparsi del tracciamento. Lo abbiamo proposto alla Regione tre settimane fa, ma ancora non vi è risposta». Sul tema interviene anche il consigliere Conficoni: «In attesa dell'audizione in terza commissione Salute, di sindacati medici e associazioni legate al comparto sanitario, vogliamo sperare che i vertici Asfo e l'assessore regionale vogliano seriamente prendere in considerazione le criticità segnalate dal presidente della Fimmg pordenonese».

VACCINI A FEBBRAIO

«Ammonta a 53mila, per il primo richiamo, e ad altrettanti 53mila per il secondo, la prima quota di vaccini che viene individuata per il Friuli Venezia Giulia dal ministero della Salute», ha fatto sapere l'assessore Riccardo Riccardi. Si dovrebbe partire a gennaio con gli operatori sanitari. La Fiera si sta organizzando come hub per i vaccini.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA