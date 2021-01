LA POLEMICA

PORDENONE «Quanto affermato dal sindacato risulta diffamatorio nei confronti dell'emittente televisiva. Censura? No, è incompatibilità che si è venuta a creata tra Telepordenone e la Cisl dopo le recenti azioni intraprese dal sindacato in merito ad una trattativa in essere già da tempo».

Mario Ruoso, editore di Telepordenone, non ci sta a passare per quello che ha censurato la sigla sindacale e, in particolare, il suo segretario provinciale Cristiano Pizzo che da diversi anni, settimanalmente, è ospite ogni lunedì negli studi di viale Venezia durante il telegiornale. La realtà raccontata dalla Cisl, secondo Ruoso, è diversa. «Mi sono limitato a consegnare al direttore - afferma l'editore della tivù - una nota con cui pregavo di segnalare al segretario provinciale della Cisl, Cristiano Pizzo, l'esistenza di una incompatibilità tra essere ospiti dell'emittente e voler agire legalmente nei confronti della stessa».

LA VERTENZA

In atto c'è una vertenza tra Ruoso e il sindacato per il mancato pagamento - questo sosteneva Pizzo - delle retribuzioni ad una persona dipendente delle televisione. «Ribadisco che questa incompatibilità - afferma l'editore di Telepordenone - è stata segnalata solo dopo che Massimo Albanese, sindacalista della Cisl che assisteva la mia dipendente e con il quale da tempo sto cercando di trovare un accordo, ha messo in moto l'ufficio legale del sindacato. Ha rinunciato, di fatto, ad una transazione tra le parti. Sono infatti passati già quattro mesi - Ruoso rincara la dose - da quando ho chiesto ad Albanese di trovare un accordo per sanare la deplorevole situazione che si è creata con la persona lavoratrice di Telepordenone, salvaguardando i diritti di entrambe le parti. Il voler procedere per vie legali, da parte della Cisl, ha di fatto creato incompatibilità fra la testata giornalistica e i servizi offerti dalla Cisl durante il telegiornale». L'editore, attraverso una nota, ha dichiarato che «l'interpretazione di censura nei confronti della Cisl, data dagli articoli apparsi sui quotidiani locali, risulta non corretta, offensiva e diffamatoria nei confronti di Telepordenone. Con conseguenti danni di immagine. Il contenzioso aperto con la dipendente - puntualizza Ruoso - non riguarda stipendi e tredicesime mensilità non riconosciuti: a tutt'oggi, infatti, risultano interamente pagati».

La proprietà di Telepordenone e il sindacato, quindi, risultano essere su due piani diversi. Quello che è certo, almeno per ora, è che la Cisl non potrà più divulgare contenuti ed informazioni attraverso la tivù di viale Venezia. Per contro il sindacato proseguirà nella vertenza già avviata con Ruoso. La pace, pertanto, appare ancora molto lontana.

