L'INIZIATIVA

PORDENONE Ben 1.500 kit, composti da un tablet dotato di sim dati e software preconfigurati, un pulsossimetro e un termometro che serviranno per colmare i vuoti di monitoraggio tra una visita medica e la successiva, rendendo più tempestive le risposte sanitarie e riducendo le ospedalizzazioni, soprattutto tra i soggetti fragili e gli anziani. Il nuovo sistema di telemedicina sviluppato dalla Protezione civile del Fvg è stato presentato ieri a Palmanova con la collaborazione della Regione e di Insiel, grazie a un investimento di un milione di euro proveniente dai fondi donati dai cittadini attraverso la campagna benefica aiutaci ad aiutare lanciata all'inizio dell'emergenza. Le attrezzature sono state fornite dall'azienda Abintrax, vincitrice dell'appalto e dopo la sperimentazione, il sistema è stato già attivato sui primissimi pazienti in due delle tre Aziende sanitarie della regione: l'Asfo e l'Asufc. È stato Massimiliano Fedriga a mostrare il suo funzionamento facendo da cavia.

COME FUNZIONA

Il tablet è collegato via bluetooth a tre strumenti: un saturimetro, un termometro e un misuratore di pressione. I dati raccolti vengono inviati in tempo reale al medico di medicina generale con cui il paziente può relazionarsi anche in video. L'iniziativa è valida per ogni esigenza sanitaria, ma risulta particolarmente vantaggiosa con l'attuale epidemia, perché permette di gestire per esempio a distanza i malati in isolamento, ovvero coloro che non hanno bisogno di ricovero. Il sistema può ridurre il fenomeno delle ospedalizzazioni non necessarie, ha sottolineato ancora Fedriga, andando a compiere il necessario processo di sburocratizzazione in sanità e allo stesso tempo sgravando i medici di medicina generale, «che - ha aggiunto - talvolta non rispondono al telefono perché non ce la fanno». I kit saranno messi a disposizione di famiglie e case di riposo. «Grazie alla generosità dei cittadini della nostra regione è possibile affrontare il tema dell'assistenza domiciliare sfruttando al meglio e coniugando la tecnologia e le competenze professionali dei nostri medici per garantire un salto di qualità che mette davvero al centro le persone garantendo loro supporto direttamente a casa propria» ha spiegato sempre in conferenza stampa Fedriga, affiancato dal vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, durante la presentazione dell'iniziativa. Tramite il kit le persone verranno monitorate costantemente e potranno dialogare con il medico, che in caso di necessità potrà intervenire rapidamente, «valorizzando il ruolo dell'assistenza territoriale con nuovi processi e modalità operative basati su una vera digitalizzazione e non sulla replicazione di modelli analogici, così da portare vantaggi reali alla collettività» ha aggiunto Fedriga. Riccardi ha sottolineato che «il più grande errore che potremmo fare è ridurre l'emergenza Covid-19 ai soli aspetti clinici, che in realtà sono solo parte del fenomeno perché anche la solitudine e la paura, soprattutto in un'emergenza pandemica, sono fattori di rischio. Attraverso questa iniziativa «i medici di medicina generale che avranno uno strumento in più per fare il proprio lavoro e i pazienti avranno le risposte già tra le mura di casa».

