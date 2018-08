Tecnologia e tradizione, un sito web per il Montasio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TECNOLOGIAPORDENONE La divulgazione scientifica passa anche attraverso il web ed è sotto questa spinta che il Consorzio di tutela del formaggio Montasio Dop ha realizzato il progetto del suo nuovo sito web www.montasio.com, una hub che accoglie gli utenti con contenuti sempre aggiornati per informare, educare e consigliare sul mangiare bene e vivere sano. Tecnologicamente all'avanguardia, il nuovo website, progettato dall'agenzia di comunicazione Aipem è stato realizzato in modalità responsive e con il menu cosiddetto ad hamburger in linea...