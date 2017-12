Tecnologia e ambiente, in città sinergie con i carinziani di Villaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COLLABORAZIONEPORDENONE Il Comune di Pordenone ha gettato le basi per una collaborazione con il Comune di Villaco (Austria). L'assessore alle politiche europee Guglielmina Cucci e il vicesindaco Eligio Grizzo hanno accolto in città l'amministratrice carinziana Petra Oberrauner, con cui hanno condiviso obiettivi e strategie per poter avviare un percorso di cooperazione tra le due città che potrebbe concretizzarsi individuando scenari di comune interesse e cogliendo l'opportunità dei fondi europei.Le due Amministrazioni avvertono l'esigenza...