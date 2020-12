CONTROLLI E MALUMORI

PORDENONE La segnalazione, stavolta, è arrivata da comuni cittadini, persone che passeggiavano in corso Vittorio Emanuele. Erano le 19.40 di venerdì. «Quel bar serve ancora da bere ai clienti», il tono della soffiata è stato questo. Così gli agenti della Squadra volante della questura, raccolte le segnalazioni, si sono diretti in via Cesare Battisti, di fronte all'osteria Ai Compari, locale molto noto soprattutto tra i giovani. Una volta arrivati, hanno notato subito alcuni clienti del locale. Erano in piedi. Un giovane che era intento a bere da una bottiglia di birra in vetro, ha tentato di disfarsene gettandola in un cestino all'esterno del locale, mentre un altro aveva in mano un bicchiere con una bevanda appena consumata. Gli agenti hanno anche notato che nella scatola di rifiuti posizionata all'esterno del bar, il raccoglitore fosse ricolmo di bicchieri di plastica e di bottiglie di birra, a testimonianza di come le consumazioni fossero avvenute nelle adiacenze del locale, in violazione della normativa anti-Covid. Ma la scoperta più particolare doveva ancora essere fatta. All'interno della corte adiacente al bar, infatti, era stato ricavato un locale appartato, dedicato alla consumazione di bevande, al di fuori della vista dei passanti e soprattutto dei potenziali controlli. In questo locale segreto è stato trovato un bancone avente le stesse caratteristiche dei tavolini presenti nel locale, ricolmo di bottiglie di birra di vetro aperte, bicchieri di vetro e posacenere pieni di mozziconi di sigarette. La multa di 400 euro per la violazione delle normative anti-Covid è scattata immediatamente per il titolare del locale, e allo stesso tempo il questore Marco Odorisio ha decretato la chiusura del Compari per cinque giorni. Una stangata che di fatto impedirà al locale di riaprire prima del 7 gennaio, dal momento che dal 24 dicembre scatteranno i divieti di Natale.

IL VIAGGIO

Intanto ieri in città penultima giornata di mercato (a pieno regime) prima della stretta voluta dal governo. Molta gente in centro a Pordenone a passeggio tra le bancarelle. Come confermato dalle forze di polizia preposte ai controlli durante il week-end, si è notato un maggior rispetto dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, anche ai tavolini del bar.

CHIUSURE, GLI EFFETTI

Baristi e ristoratori hanno di fronte ancora quattro giorni (oggi compreso) di lavoro con il pubblico prima della serrata, che per quanto li riguarda durerà ininterrottamente sino all'Epifania.

Ma c'è già chi ha annunciato una chiusura più lunga, approfittando del periodo no per effettuare alcuni lavori programmati. È il caso ad esempio della Pecora Nera di piazza XX Settembre. «Chiudiamo del tutto - annuncia la titolare Sabrina Gardonio -, il periodo è complicato e preferiamo svolgere adesso dei lavori che avevamo in calendario».

La maggior parte dei ristoratori, invece, sta pensando a soluzioni alternative per evitare di buttare nel cestino gli ordini che erano già stati piazzati per il periodo di Natale. La strada più battuta è quella dell'asporto, soprattutto per il 25 dicembre. «Abbiamo già molte richieste», conferma ad esempio Carlo Nappo, titolare della Catina. In questo modo si potrà riciclare la merce già pagata ai fornitori che non potrà essere servita al tavolo almeno sino al 7 dicembre, quando l'Epifania porterà via le feste e anche l'ultimo decreto restrittivo, rigorosamente in ordine di tempo. Poi il Fvg tornerà in zona gialla, a meno che i dati non siano di nuovo sballati a causa dei contagi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA