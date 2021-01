IL BOLLETTINO

PORDENONE Sono numeri alti, che non scendono come si vorrebbe. È vero, per vedere gli effetti della serrata natalizia bisognerà aspettare almeno sino al 10-15 gennaio. Quelli di oggi, in poche parole, sono le conseguenze epidemiologiche legate - è plausibile - alle due settimane trascorse in zona gialla prima di Natale. Ma la preoccupazione resta, perché se è vero che ieri il tasso di contagio sui tamponi in Fvg è rimasto stabile (all'11,8 per cento), lo è altrettanto il fatto che in regione si sia tornati di nuovo sopra quota mille: la Protezione civile, infatti, ha segnalato 1.131 nuovi contagi su 9.594 tamponi, compresi 2.489 test rapidi antigenici. A Pordenone 134 casi, meno che a Udine e a Trieste. In leggero calo, invece, il dato dei ricoveri, per la prima volta dopo giorni. In Area medica ci sono 657 pazienti (erano 663 lunedì) mentre in Rianimazione si è scesi a 59 persone. I totalmente guariti aumentano a 37.688, i clinicamente guariti salgono a 1.016, mentre le persone in isolamento sono 11.078.

I DECESSI

Venti le vittime registrate ieri in regione dalla Protezione civile, a cui si aggiungono altre 21 persone decedute tra il 16 novembre e il 22 dicembre. In provincia le vittime riferite esclusivamente alla giornata di ieri sono tre: il 95enne di Spilimbergo (originario di S. Daniele) Marino Maccasso, il 65enne di Fiume Veneto (di origini indiane) Kuldip Singh e il 76enne Aldo Ervoni, originario di Marsure. La Regione ha comunicato anche il decesso della 99enne Marcella Antoniel. L'anziana, morta in casa di riposo ad Aviano, era però negativizzata da qualche giorno ed è mancata per altre patologie. Inseriti nel bilancio anche la 91enne Giuseppina Voltolini (morta a Sacile il 3 gennaio) e l'85enne Elda Boschian. Negli scorsi giorni addio anche a Longino Morelli (84enne di Zoppola) e Vienda Di Bidino, 97enne di Coseano della casa di riposo di Spilimbergo. La residenza è giunta a 27 decessi.

IL RESOCONTO

Nel case di riposo 45 casi di positività tra gli ospiti e 27 tra gli operatori. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Asufc le positività di sei infermieri, un medico, due Oss e due terapisti; nell'Asugi di quattro infermieri, un medico, un Oss, un addetto all'assistenza, un terapista , due tecnici, un amministrativo e uno psicologo; nell'Asfo di un terapista, un logopedista, dieci infermieri (in Ortopedia a Pordenone e in Chirurgia a S. Vito), un medico, un amministrativo e quattro Oss più un dirigente al Cro di Aviano.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

