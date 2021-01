IL BOLLETTINO

PORDENONE Cala di un punto percentuale il tasso di contagio (da 10,1 a 9,1 sui tamponi) in Fvg, con 698 casi da tampone antigenico e altri 221 da test rapido, sistema che da ieri è conteggiato anche dal ministero della Salute. In totale eseguiti 10.634 test. Tornano invece a salire i ricoveri in Area medica, dove sono ricoverate 688 persone (venti più di giovedì). Stabili le Rianimazioni. I totalmente guariti aumentano a 43.338, i clinicamente guariti salgono a 1.259, mentre le persone in isolamento sono 12.123.

I DECESSI

Sono 24 (più 5 pregressi) i morti in regione, ma c'è un elemento controverso in provincia, dove sono stati segnalati dieci decessi. Due vittime della casa di riposo di San Vito (un 88enne e un 82enne) erano in realtà pazienti ormai negativi, quindi non sarebbero dovuti rientrare nel conto. Primo decesso legato al focolaio del Cro di Aviano. A Gorizia è morto il 66enne spilimberghese Crescenzo Di Meo, sottufficiale dell'esercito. A Sesto addio al 72enne Luigi Falcomer, mentre alla Umberto I di Pordenone è morto l'84enne Samuele Migotto. A Spilimbergo addio all'88enne Santo Zamaro, ex titolare del bar Trieste, mentre a San Vito è morto un uomo di 96 anni. Infine a Pinzano addio al 78enne Mario Olivieri. Infine a Clauzetto addio all'89enne Sergio Mander.

IL RESOCONTO

In casa di riposo a San Vito si vede la luce: i positivi sono rimasti solo cinque. «Se non un brindisi, un sorriso di sollievo oggi lo possiamo fare», dice il direttore Santoianni. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 34 casi di positività tra le persone ospitate e 15 tra gli operatori. Un nuovo positivo anche all'Umberto I. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di 5 infermieri, un farmacista, un medico e 3 operatori socio sanitari; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di 2 infermieri e un operatore socio sanitario; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di 3 infermieri, 2 medici e un operatore socio sanitario; nell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute di un amministrativo.

