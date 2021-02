IL BOLLETTINO

PORDENONE Il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia raggiunge il livello minimo da quando ai test molecolari classici sono stati accorpati gli antigenici rapidi. Su 5.991 esami totali, infatti, ieri sono stati trovati 258 casi (192 da molecolare e 66 da test rapido), il 4,3 per cento. I totalmente guariti sono 52.670, i clinicamente guariti salgono a 1.581, mentre le persone in isolamento scendono a 10.586. Tornano a scendere in modo netto ricoveri, con 579 pazienti in Area medica (14 in meno) e 61 in Rianimazione, dato stabile rispetto all'ultima rilevazione. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 67.921 persone con la seguente suddivisione territoriale: 13.577 a Trieste, 29.945 a Udine, 15.453 a Pordenone, 8.131 a Gorizia e 815 da fuori regione.

I DECESSI

Le vittime del Covid in regione sono 26, cinque delle quali registrate però nel mese di gennaio. Cinque anche i morti in provincia di Pordenone. L'unico decesso pregresso è quello della 101enne di Fontanafredda Giuseppina Zorzetto. Era già gravata da altre patologie e si è spenta nella sua abitazione il 23 gennaio scorso. Ad Andreis addio al 72enne Alberto Palleva. Tre decessi in poche ore a Maniago, come raccontato nelle pagine di provincia. Non ce l'hanno fatta una donna di 90 anni, Vilma Vallar e l'81enne Giuseppe Filisan. La Regione ha registrato anche il decesso del 73enne Walter Castelrotto, già comunicato ieri.

IL RESOCONTO

Nel dettaglio dei dati sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 16 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse sono in totale 5. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale, da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale la positività al Covid di un infermiere; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un terapista della riabilitazione, un infermiere, due operatori socio sanitari e un medico. Infine, si registra la positività al virus di una persona rientrata dal Bangladesh. In casa di riposo a San Vito riaprono gli spazi comuni della struttura, come chiesa, palestra, sala da pranzo e parrucchiera. «Da lunedì usciremo dalle camere, dai reparti. Torneremo a vivere la casa», spiega il direttore Santoianni.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA