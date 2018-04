Tasse non pagate, 3000 avvisi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FISCO COMUNALEPORDENONE Nuova offensiva del Comune per riscuotere gli arretrati di Tares e Tari. Tempi e numeri dell'operazione sono ancora da determinare in modo preciso, ma fra un mese o giù di lì potrebbero essere qualcosa come tremila gli avvisi di accertamento in partenza con posta raccomandata per raggiungere coloro che non hanno versato tutto il dovuto. Per ora, l'amministrazione ha - per così dire - acquistato i francobolli: con una determina ha cioè stanziato la somma di 13.120 euro per qualcosa come 3.200 raccomandate al costo di...