FIAMME GIALLE

PORDENONE Anche ladri, truffatori e spacciatori dovranno pagare le tasse sui loro guadagni. Ci pensa la Guardia di finanza. Gli addetti ai lavori la chiamano aggressione ai patrimoni illeciti e a Pordenone è diventata una priorità. Quando non è possibile sequestrare ai fini della confisca, si passa all'applicazione dell'articolo 240 bis del Codice penale che permette di aggredire le ricchezze anomale. Il primo a farne le spese è stato un albanese condannato per aver detenuto 4 chilogrammi di marijuana: gli sono stati confiscati 28mila euro. Era il luglio 2019 ed era uno dei primi casi di applicazione della norma introdotta nel 2018. Da quel momento la Procura ha dato impulso all'attività, tanto che in provincia di Pordenone è già stata pianificata - e in parte già contestata - la tassazione di proventi illeciti per un valore di oltre 9 milioni di euro a persone responsabili di furto, appropriazione indebita, circonvenzione di incapace e truffa. La regola vale anche per illeciti amministrativi o civili. Per il colonnello Stefano Commentucci, comandante delle Fiamme Gialle del Friuli Occidentale, l'aggressione ai patrimoni illeciti è ormai un mantra nella pianificazione operativa.

Colonnello, si può parlare di una sorta di piano B che scatta quando il giudice non dispone la confisca?

«Va rimarcato che gran parte delle condotte criminali presentano una matrice unica: l'indebita utilità economica ricercata dai responsabili. È una finalità rilevabile anche in condotte di assoluta gravità e preoccupazione sociale che non sempre vengono associate a risvolti di natura economica. Pensiamo al traffico di sostanze stupefacenti e dei rifiuti tossici, allo sfruttamento della prostituzione, alla commercializzazione di merci contraffatte e avariate fino ad arrivare alle estorsioni e ai sequestri di persona. Il prodotto, profitto o prezzo del reato, in caso di condanna dei responsabili dovrebbe sempre essere oggetto di confisca».

Come funziona la tassazione dei patrimoni illeciti?

«Quando non è possibile aggredire i beni sul piano cautelare, ricorriamo comunque alla loro tassabilità come proventi illeciti, qualificandoli come redditi diversi originati da fatti, atti o attività illecite. Con la Procura abbiamo avviato i sequestri cosiddetti per sproporzione. Sono già state sottoposte a sequestro disponibilità finanziarie riconducibili a un soggetto condannato per reati in materia di stupefacenti, primo caso avvenuto nella provincia negli ultimi 15 anni».

Come vengono individuati gli importi che spettano al Fisco?

«Gli unici riscontri preliminari da condurre sono quelli tesi ad accertare l'effettivo incremento patrimoniale avuto dal responsabile e derivante da attività illegali che non siano già state oggetto di provvedimenti di natura oblatoria. Possiamo contestare proventi dei reati che non siano stati sottoposti a sequestro o confisca. O per i quali non si è pervenuti a provvedimenti di condanna, prescrizione o assenza di elementi di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Inoltre è possibile procedere a tassazione anche di proventi originati da fatti qualificabili come illecito amministrativo o civile».

Toccare i patrimoni illeciti può aiutare a contenere le attività criminali?

«È proprio l'aggressione ai patrimoni illeciti che incide efficacemente per il contenimento di molte attività criminali. In tale scenario sono apprezzabili i risultati conseguiti in relazione a provvedimenti di sequestro disposti dalla Procura di Pordenone e dalla Procura regionale della Corte dei conti, che hanno consentito di bloccare notevoli disponibilità economiche altrimenti perdute. Circa 12 milioni di euro».

C.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA