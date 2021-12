COMUNE

PORDENONE «L'aumento delle tasse, Irpef e Tari, presentato come inevitabile dal Sindaco Ciriani e dall'Assessore al Bilancio Loperfido lascia molto perplessi». A disrlo chiaramente è il Circolo cittadino del Pd che non è per nulla convinto che non si potessero trovare alternative per evitare i rincari dell'addizionale Irpef e e della Tari.

«Il rincaro vertiginoso e generalizzato dei prezzi è un fenomeno che sta colpendo tutto il mondo da ormai diversi mesi: stupisce che la Giunta si sia fatta trovare impreparata e non abbia pianificato nulla che potesse quantomeno scongiurare un impatto negativo sulle tasche dei pordenonesi. Il sindaco afferma che gli ingenti fondi a disposizione del comune per gli investimenti non possono essere usati per la spesa corrente - vanno avanti dal Pd - quindi per fronteggiare l'aumento dei prezzi: vero, ma allora perché nel corso del 2021 non si è fatto nulla per limitare a monte le spese, soprattutto quelle superflue? Forse perché si è appena votato e Ciriani non poteva permettersi di rinunciare a qualcosa davanti ai cittadini? Eppure l'aumento di prezzi non è notizia del giorno dopo le elezioni: è da quasi un anno che i costi delle materie prime e dell'energia sono schizzati alle stelle».

Infine l'attacco finale. «Adesso - vanno avanti dal Circolo del Partito Democratico - i scarica sui pordenonesi il prezzo di queste politiche non oculate e lo si fa in un modo peraltro iniquo, triplicando l'Irpef comunale (dallo 0,2% allo 0,6%) in modo uguale per tutti, indipendentemente dai redditi dichiarati e senza alcuna progressività: una versione mascherata e bonsai della flat tax, tanto cara alla destra italiana. Una linea politico-economica, quella del Comune, che sconfessa anche quanto si sta facendo a livello nazionale. Il Governo Draghi ha messo in campo una riforma che alleggerisce il carico fiscale sul ceto medio, il sindaco Ciriani e il suo partito di riferimento, Fratelli d'Italia, fanno esattamente il contrario, confermandosi all'opposizione del Presidente del Consiglio e creando malumori anche all'interno del centrodestra cittadino, vista la presa distanza di Forza Italia e Lega». A questo proposito la situazione interna alla maggioranza dovrà essere chiarita prima di lunedì quando nin aula approderà il documento di bilancio con Lega e Forza Italia contrarie all'aulento.

