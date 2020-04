TASSA DI SOGGIORNO

PORDENONE Gli introiti della tassa di soggiorno 2019 e 2020 utilizzabili con percentuali a scelta dei Comuni per promozione e investimenti, non più vincolati quindi a percentuali prescritte. In via eccezionale inoltre una parte, fino al 35% delle risorse disponibili, può essere riservata per interventi a sostegno delle attività economiche legate al turismo. Sono questi i contenuti essenziale dell'emendamento alla legge sulla tassa di soggiorno la 8 del 2015 predisposto dall'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Bini e illustrato ieri in audizione alla II Commissione, presieduta da Alberto Budai. Un'azione che arriva al termine del confronto che la Giunta ha avuto con i sindaci dei principali centri turistici del Friuli Venezia Giulia Lignano, Grado e Trieste -, luoghi in cui si genera la gran parte del gettito complessivo della tassa, cioè oltre 4,5 milioni nel 2019. Numeri che in questo momento si trasformano in risorse strategiche, anche se, ha sottolineato ieri l'assessore Bini, «non intendiamo spendere nel 2020 i soldi del 2019 per la promozione, sarebbe follia. Il tavolo cui sedersi per trovare l'intesa resta, i singoli attori non potranno fare ciò che credono, seppure avranno maggiore flessibilità».

I RICAVI

I ricavi della tassa dell'anno scorso, infatti, sono a valere sui bilanci comunali 2020. Il che significa per Lignano 1 milione 576mila euro, per Grado 960mila euro e per Trieste 1 milione 710mila euro. L'emendamento sarà legato a una norma che arriverà in Consiglio a maggio. Lignano e Trieste hanno già espresso l'orientamento a destinare il 100% del budget alla promozione finalizzata al rilancio. Le azioni promozionali dovranno comunque essere validate dal Tavolo territoriale, sotto la regia di PromoTurismo Fvg. È Grado ad aver chiesto di poter destinare una quota a sostegno delle imprese. «Inevitabile che per il 2020, ed è ipotizzabile anche per il 2021, le risorse saranno altre, dato il previsto calo di arrivi e presenze», ha concluso Bini.

SPESE IMPREVISTE

Per l'opposizione «scelte troppo ideologiche», per il Governo regionale solo «la presa a prestito di alcune somme da capitoli di bilancio in cui, per diversi motivi, le risorse non si spendono fino a luglio, al fine di implementare un Fondo destinato a sostenere le spese impreviste», riferite sostanzialmente «alle necessità della Protezione civile in questa fase emergenziale», ha spiegato l'assessore alle Finanze Barbara Zilli, intervenendo ieri in I Commissione per il dibattito sul disegno di legge urgente che approderà in Consiglio regionale il 29 aprile al fine di rimpinguare con 20 milioni del Fondo regionale per le spese impreviste. Le risorse prelevate in diversi capitoli del Bilancio regionale «saranno ripristinate con l'assestamento di Bilancio che si farà a luglio», ha aggiunto Zilli, ribattendo così all'accusa «di scelte ideologiche» avanzate dal M5S, che ha rilevato il prelievo da alcuni capitoli considerati «nostri cavalli di battaglia». Nel corso dei lavori coordinati dal presidente Alessandro Basso, si sono aggiunte le critiche dei consiglieri Roberto Cosolini del Pd e di Furio Honsell (Open Fvg) che hanno stigmatizzato «la mancanza di un criterio per l'articolazione della raccolta»; di Tiziano Centis (Cittadini) che ha chiesto maggiori risorse. «Non si tratta di un mini-assestamento ma di un'azione-tampone che viene valutata adeguata alle attuali esigenze legate all'attività della Protezione civile», hanno ribattuto Zilli e l'assessore regionale alle Autonomie, Pierpaolo Roberti, presente in Commissione per la ripartizione di 1,418 milioni e 800mila euro destinati ai Corregionali all'estero». Durante i lavori della Commissione vi è stato anche un richiamo alla rivisitazione del Patto finanziario Stato-Regione a seguito del minor gettito tributario a favore del Bilancio regionale causato dalla pandemia.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

