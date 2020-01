Task-force per l'acquisto della tecnologia

PORDENONE Il 2020 sarà l'anno in cui l'Azienda sanitaria dovrà stabilire - in collaborazione con Arcs - le procedure per l'acquisizione delle tecnologie e degli arredi per il nuovo ospedale. Nel dicembre scorso la Regione ha stanziato gli oltre cinquanta milioni necessari all'acquisto delle strumentazioni tecnologiche e degli arredi. I tempi per gli acquisti dovranno però essere stabiliti già quest'anno. E per fare questo è stato prevista la costituzione di una task-force tecnica, amministrativa e sanitaria che si occupi solo di questi aspetti. Il piano aziendale prevede delle assunzioni aggiuntive, rispetto alle risorse umane oggi disponibili, per la costituzione di questo gruppo di lavoro. La previsione è di inserire le nuove figure nelle strutture primariamente coinvolte nel processo di allestimento. In particolare il piano prevede di reperire due amministrativi o a tempo determinato o indeterminato, al fine di costituire una rete di collegamento operativo con la componente amministrativa dell'Azienda regionale che gestirà le gare per gli acquisti e gli allestimenti. Sarà poi assunti un tecnico impiantista a tempo indeterminato. Un medico di direzione sanitaria a tempo determinato, cioé fino all'attivazione del nuovo ospedale. Necessari anche due ingegneri, un clinico e uno Ict. La definizione della squadra - si legge ancora nel piano - fa riferimento alla soluzione organizzativa per la fase di approvvigionamento del futuro ospedale e potrà comunque essere oggetto di rivalutazione alla luce del modello organizzativo.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA