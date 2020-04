Non si tocca l'ordinanza Fedriga del 3 aprile. Il presidente del Tar, Oria Settesoldi, ha rigettato l'istanza presentata dall'avvocato Sergio Gerin per conto dell'associazione Partita Iva Libera, che con i pordenonesi Renato Della Ragione e Fabrizio Presot ne chiedeva l'annullamento. L'udienza, celebrata ieri in videoconferenza, è stata rinviata al 29 aprile per la trattazione collegiale. La Regione si è costituita in giudizio con l'avvocato Ettore Volpe. L'associazione ritiene l'ordinanza incostituzionale nella parte in cui limita le libertà individuali in modo più stringente rispetto al Governo. Il presidente del Tar ha invece evidenziato come «per la prima volta dal Dopoguerra si siano definite ed applicate disposizioni fortemente compressive di diritti fondamentali della persona in nome della salute pubblica messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali sia pure legittimi, ma tali da diffondere il contagio secondo le evidenze scientifiche e le regole statistiche del periodo». Sulla chiusura dei negozi domenicale, il giudice ha evidenziato come la misura sia a tutela dei lavoratori. I ricorrenti hanno dichiarato di essere «pronti a impugnare i provvedimenti di prossima emanazione che riterremo lesivi della libertà individuale». Giovedì, intanto, le persone controllate sono state 744 e le attività commerciali 836. Nessuno è stato sanzionato.

