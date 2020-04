Via libera alle misura anti Covid-19 al Tar di Trieste presieduto da Oria Settesoldi (in foto) In applicazione dell'ultimo decreto legge varato dal Governo il quale contiene misure per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, il Tar del FRiuli Venezia Giulia non ha fermato la propria attività e ieri ha celebrato la prima camera di consiglio con la partecipazione da remoto dei singoli magistrati.

La camera di consiglio si è svolta secondo le misure organizzative dettate nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi e dal Segretario generale Presidente . Gabriele Carlotti: l'efficienza dell'informatizzazione e digitalizzazione completa del processo amministrativo hanno consentito l'immediata attuazione delle misure anti Covid-19 con modalità di adozione delle decisioni giurisdizionali che non hanno precedenti nella storia della giustizia amministrativa.

Anche in questa difficile emergenza sanitaria il Tribunale amministrativo regionale di Trieste, grazie alla digitalizzazione del processo, ha emesso in tempi record tutte le sentenze e provvedimenti cautelari richiesti dalle parti.

L'attività del Tar, grazie anche alla collaborazione degli avvocati, ha sempre continuato a svolgersi nei termini di legge nel segno del pieno rispetto del diritto di difesa e del giusto processo che neppure in una situazione di emergenza possono trovare deroghe. La magistratura amministrativa continua a mantenere la sua operatività.

