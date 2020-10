LA SCELTA

TRIESTE Tensione alle stelle tra il Friuli Venezia Giulia e il governo nazionale, con particolare riferimento al delicatissimo tema del controllo sanitario nelle scuole. E da Trieste arriva l'annuncio dello strappo. Nelle prossime ore, infatti, il presidente della Regione Massimiliano Fedriga effettuerà due mosse: proporrà alle altre Regioni delle nuove linee guida e successivamente firmerà una nuova ordinanza urgente. Il tema? I tamponi in caso di sintomi sospetti manifestati dagli alunni a scuola. Il dissidio era nell'aria: la circolare del ministero della Salute, infatti, oggi imporrebbe la necessità di effettuare il test per qualsiasi sintomo parainfluenzale sospetto (quindi anche con qualche linea di febbre), ma la direttiva in regione rischia di far saltare il sistema generale della prevenzione, nonché di mettere in ginocchio medici di base e pediatri di libera scelta. Così, messo sotto pressione da una montagna di lamentele, Fedriga ha deciso di agire in autonomia.

L'ACCELERAZIONE

L'annuncio è stato ufficializzato ieri durante la conferenza stampa indetta dalla Regione per la presentazione della campagna vaccinale contro l'influenza. Quando a parlare è stato Fedriga, ha sferrato l'attacco al governo. «Quanto previsto dal governo - ha detto il presidente del Fvg - provoca il collasso del sistema di prevenzione. Abbiamo già i primi segnali. Oggi il protocollo prevede il tampone praticamente per qualsiasi sintomo e ci stiamo già accorgendo di situazioni limite, cioè di famiglie che tengono i figli a casa per paura. Non possiamo accettare che la nostra macchina di prevenzione, sino ad oggi perfetta, possa andare in sofferenza. Le linee guida prevederanno il test a scuola solamente in caso di sintomi chiaramente compatibili con il Covid-19». Uno strappo vero e proprio, un provvedimento che potrebbe aprire un fronte - anche costituzionalmente rilevante - con il governo centrale. «I pediatri e i medici - ha confermato Fedriga - sono allo stremo e alle prese con carichi di lavoro che non possono sostenere».

I PROFESSIONISTI

Su queste pagine, alcuni giorni fa, era stato il presidente dell'Ordine dei medici di Pordenone, Guido Lucchini, a lanciare l'allarme. «Mi conforta - apriva così il suo intervento il presidente Guido Lucchini - che anche gli esperti del Dipartimento di prevenzione siano inferociti. La modifica della procedura legata ai tamponi da effettuare a ogni studente con la febbre provocherà il fallimento di tutto il sistema che abbiamo messo in piedi in questi mesi. Siamo già in difficoltà dal momento che è stato confermato l'obbligo del certificato per il ritorno a scuola, ma il test a centinaia di studenti rischia di causare il default, il tilt della prevenzione pordenonese.

Ad ogni piccolo sintomo - spiegava Lucchini - noi medici e i pediatri di libera scelta dovremo richiedere i tamponi. Ma i reagenti ci saranno? E ci sarà la capacità di testare tutti in un tempo scientificamente valido? La risposta è no. Non reggeremo, perché nella stagione fredda i bambini che manifestano i sintomi descritti nell'ordinanza sono centinaia. Al giorno, non al mese. La circolare è da ripensare in fretta, viviamo già in un momento difficile e questa ulteriore modifica non ci consentirà più di proseguire nel nostro prezioso lavoro di monitoraggio».

