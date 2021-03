Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN GIUNTAPORDENONE Tamponi nasali rapidi nella farmacia comunale di via Cappuccini a partire da venerdì 26 marzo, mentre anche le altre farmacie che decideranno di istituire questo servizio saranno esentate dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico sui gazebo esterni. Dei test antigenici all'esterno della farmacia di via Cappuccini potranno usufruire persone prive di sintomi da Covid-19, che non abbiano avuto contatti con...