IL BOLLETTINO

TRIESTE Come accade ogni fine settimana, calano i tamponi in regione e i contagi seguono a ruota. Domenica, infatti, sono stati effettuati meno di mille test diagnostici (per la precisione 886) e il dato si è riflettuto sui nuovi casi rintracciati. Nelle ultime 24 ore, infatti, i contagi sono stati solamente tredici, nessuno dei quali in provincia di Pordenone. Si tratta di una situazione fisiologica, figlia dell'organizzazione interna dei vari Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitaria. Dal punto di vista dei ricoveri, invece, è stato registrato un accesso in più alla Terapia intensiva di Udine, che ora conta cinque pazienti. Si tratta però di un rientro: un cittadino di Roveredo in Piano era stato trasferito in Malattie infettive ed è tornato in Rianimazione. Sono venti le persone ricoverate nei reparti ordinari. Dieci, tornando in provincia, le persone ricoverate che hanno la residenza nel Friuli Occidentale. Il dato è in leggero aumento rispetto ai giorni precedenti, ma la pressione sul sistema ospedaliero resta in ogni caso al minimo rispetto ai dati di marzo e aprile. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 704 (12 più di domenica). Cinque pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 20 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (350 in totale). Lo ha comunicato il vicepresidente con delega alla Salute del Fvg, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati 13 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.390: 1.571 a Trieste, 1.435 a Udine, 987 a Pordenone e 384 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.336, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 671. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 a Gorizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA