CAMPAGNA TAMPONI

PORDENONE E' cominciata ieri e proseguirà fino al prossimo 30 maggio, con l'aggiunta della giornata del 6 giugno. Tutti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta saranno sottoposti al test sierologico e al tampone. A comunicarlo è il vertice dell'Azienda sanitaria del Friulo occidentale, tramite il responsabile del dipartimento territoriale Antonio Gabrielli. I prelievi e i test del tampone orofaringeo verranno effettuati nell'hub sanitario che l'Asfo ha istituito oltre un mese fa nell'area della Fiera di Pordenone. Dove i pazienti (in questo caso i medici) potranno effettuare l'esame in modalità drive-in, cioé senza scendere dall'auto ma passando in mezzo alle postazioni appositamente allestite. L'Azienda sanitaria ha precisato che i test non sono obbligatori e il professionista che non intende effettuarlo dovrà comunicarlo alla persona che ha il compito di contattare i professionisti interessati. Si potrà accedere solo su appuntamento e portando con sé un documento di identità. Il ritmo medio degli accessi sarà di 10 persone ogni 15 minuti e ogni professionista avrà un orario specifico. I prelievi sono cominciati ieri e proseguiranno fino al 30 maggio: al mattino dalle 10 in poi e nei pomeriggi da martedì 26 a venerdì 29 maggio. Dopo i medici di famiglia e i pediatri sarà la volta dei medici specialisti ambulatoriali che non abbiano ancora effettuato i test. «Esprimo soddisfazione per l'azione intrapresa - ha sottolineato Guido Lucchini, presidente dell'Ordine provinciale dei medici - dai vertici dell'Asfo e in particolare dal direttore generale Joseph Polimeni in quanto la campagna è un atto fondamentale per affrontare in maniera scientifica la pandemia».

ASSUNZIONI

L'Asfo ha anche comunicato che ha provveduto a firmare un decreto per l'assunzione di otto infermieri mediate l'utilizzo della graduatoria vigente in Regione. «Assunzioni che - ha sottolineato l'assessore regionale Riccardo Riccardi - si aggiungono a quelle effettuare nei mesi scorsi che hanno portato in organico aziendale 158 nuovi infermieri di ruolo». «Con il provvedimento - aggiunge il direttore generale Polimeni - si intende garantire una maggiore stabilizzazione del personale infermieristico e che allinea l'organico al reale fabbisogno».

