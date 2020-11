LA PRESA DI POSIZIONE

PORDENONE Anche in Friuli Venezia Giulia si inizia a ragionare sulla possibilità di precettare i medici di base per lo svolgimento dei tamponi diagnostici. Il modello, varato in Veneto dalla giunta Zaia, deve però ancora veder confermata la sua validità giuridica. Per questo l'amministrazione Fedriga sta prendendo tempo: la linea sarebbe quella dell'obbligatorietà dell'impegno, ma sono in corso verifiche coordinate dal vicepresidente Riccardi. Al momento ci si limita a un consiglio consegnato caldamente nelle mani dei medici di medicina generale, affinché si riescano ad alleggerire almeno in parte i carichi di lavoro dei Dipartimenti di prevenzione e allo stesso tempo si possa aumentare una capacità di tracciamento dei casi sul territorio che oggi sembra sempre più in ritardo rispetto alla velocità del contagio. Ma dall'Ordine dei medici della provincia di Pordenone arriva un messaggio importante: i professionisti sono sì disposti ad effettuare i tamponi diagnostici, ma non negli ambulatori privati. Troppo alto, infatti, il rischio di bloccare il lavoro degli studi di paese e allo stesso tempo il pericolo di dover lasciare - in caso di contagio di un medico - oltre 1.500 pazienti a piedi, senza un riferimento per le cure primarie.

LA PROPOSTA

A parlare, ieri, è stato Guido Lucchini, presidente provinciale dell'Ordine dei medici e primo riferimento per i professionisti della medicina generale. «In questo momento della pandemia - ha affermato Lucchini - la possibilità per i medici di medicina generale di effettuare i tamponi ci sta. I professionisti della provincia di Pordenone sono largamente d'accordo, ma a una condizione: che siano tutti dotati dei dispositivi di protezione individuale adeguati e soprattutto che l'attività non si debba svolgere negli ambulatori. I tamponi, soprattutto ai soggetti chiaramente sintomatici, devono essere effettuati in sedi adeguate, come possono essere ad esempio quelle dei Distretti sanitari del Friuli Occidentale, o ancora in sedi comunali o di proprietà dell'Azienda sanitaria. La sicurezza del personale resta un punto cardine, senza il quale l'operazione non potrebbe andare in porto». In serata la risposta di Riccardi: «Tutti i medici saranno dotati di protezione. Inoltre verranno loro consegnati i kit per i test rapidi. Quest'azione di screening verrà organizzata in collaborazione con i distretti sanitari, ma la Protezione civile potrà anche allestire postazioni fuori degli ambulatori che non risulteranno idonei».

