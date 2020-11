SUL TERRITORIO

PORDENONE È un plebiscito, un risultato andato oltre le aspettative. L'87 per cento dei medici di famiglia facenti parte della Fimmg ha pronunciato un sì incondizionato all'attività che consiste nello svolgimento dei tamponi molecolari. Lo fa sapere il leader dell'associazione di categoria, Ferdinando Agrusti. Quella della Fimmg è una presa di posizione importante, che va oltre l'obbligo per i medici di medicina generale di mettersi a disposizione del sistema sanitario nella lotta alla pandemia. In provincia di Pordenone, la Fimmg conta un centinaio di iscritti. La quasi totalità dei professionisti ha dato la propria disponibilità e sono molti i medici di medicina generale che hanno già iniziato l'attività. C'è chi si è attrezzato con dei veri e propri drive-in di fronte ai propri ambulatori e oggi opera esattamente come il Dipartimento di prevenzione al Deposito Giordani. Altri medici, invece, hanno scelto di allestire postazioni temporanee fuori dai propri studi. Ci sono comuni (è il caso di Casarsa, ma non resterà isolato) che hanno messo a disposizione le sale consiliari per l'attività di screening. A Pasiano a breve debutteranno gazebo in spazi pubblici per effettuare i test diagnostici. Saranno posizionati in zone centrali del paese. Anche l'Azienda sanitaria ha garantito ai professionisti la disponibilità di spazi di sua pertinenza per evitare assembramenti.

Ma l'opera dei medici di medicina generale non si fermerà ai tamponi. Sempre dalla Fimmg, infatti, arriva un secondo appello lanciato ai vertici dell'Azienda sanitaria. Riguardo un tema più che mai centrale in questa fase della pandemia: la gestione dei pazienti a domicilio. Le Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale, hanno raggiunto il picco dei carichi di lavoro e ci sono molti pazienti che devono essere seguiti in casa, senza un ricovero in ospedale. «Anche per questo i medici di famiglia si mettono ora a disposizione per effettuare le telefonate nelle case delle persone positive», ha confermato Agrusti. Si tratta di una delle attività che l'Azienda sanitaria sceglie invece di esternalizzare, affidandola ad una cooperativa privata e non più al Dipartimento di prevenzione oberato di lavoro. La proposta dei medici punterebbe invece a integrare e potenziare la sorveglianza territoriale: ogni medico di base di occuperebbe dei suoi pazienti, da seguire e se fosse il caso da affidare successivamente alle Usca. «Saremo disponibili anche ad agire tramite la telemedicina», fa sapere Agrusti. Iniziative, queste, pienamente sposate anche dall'Ordine dei medici di Pordenone. Intanto si parte dal dato relativo all'adesione incondizionata alla campagna sui tamponi. Molti professionisti stanno operando già in queste ore, dando una mano fondamentale agli esperti della prevenzione per rintracciare il contagio e limitarne per quanto possibile la diffusione.

