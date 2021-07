Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MOSTRAPORDENONE Da oggi e fino al 29 agosto è possibile visitare al Museo di Storia naturale, in via della Motta 16, Tiliment, il Fiume si racconta, mostra fotografica di Eugenio Novajra.L'esposizione presenta in chiave multimediale un atto d'amore per il Tagliamento da parte di Novajra, che opera in Italia da oltre trent'anni. Il fotografo di origini torinesi ma friulano d'adozione è un grande appassionato del suo territorio che...