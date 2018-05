Tafferugli allo stadio Daspo a 4 tifosi Tre neroverdi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RISSA ALLO STADIOPORDENONE Quattro tifosi, tre del Pordenone calcio e uno del Bassano, sono stati colpiti da un Daspo. In pratica non potranno più assistere alle aprtite di calcio e quando gioca la loro squadra dovranno andare in questura a firmare.I FATTIL'episodio che ha portato all'allontanamento dallo stadio dei quattro tifosi si era verificato lo scorso due maggio. Il Questore della Provincia di Pordenone ha emesso il provvedimento di Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di un anno nei...