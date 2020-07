TRIBUNALE

PORDENONE Il suo compito era quello di prendersi cura di una coppia di anziani che avevano bisogno di assistenza. Ma, invece di assisterli, ha approfittato di loro prelevando nel giro di otto mesi 12.260 euro, i loro risparmi di una vita da due conti correnti attraverso il bancomat. Una brutta vicenda che si è conclusa ieri davanti al giudice monocratico Alberto Rossi (vpo Patrizia Cau) con la condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione (oltre a una provvisionale di 15 mila euro) di Aurel Feraru, romeno di 53 anni, che doveva rispondere di furto pluriaggravato e uso indebito di carta di credito. Per lui anche

LA VICENDA

Una storia triste e ancora più squallida visto che le vittime sono due anziani di Maniago. Lei ha 82 anni, il marito, deceduto lo scorso dicembre, ne aveva 85. Feraru era stato assunto attraverso un'agenzia che si occupa di trovare badanti, la Gallas Group, per assistere l'85enne. Avevano voluto anche il pacchetto Famiglia sicura. Ma quell'uomo non piaceva alla moglie perchè lo aveva trovato a rovistare nei cassetti, a curiosare ovunque. Insomma, in casa non lo voleva tanto che qualche mese dopo il rapporto di lavoro si era interrotto. Ma, purtroppo, poco dopo l'anziana si è rotta il femore così le due figlie della coppia si sono dovute rivolgerein emergenza nuovamente al badante che doveva prestare servizio solo il sabato.

I PRELIEVI

Ed è proprio durante il secondo periodo di servizio che succede quello che poi porterà alla denuncia e alla condanna del badante. Quando la madre chiede a una delle figlie di effettuare un pagamento attraverso il conto corrente del padre. Operazione che non può fare perchè era stato superato il limite massimo di prelievo. A quel punto la figlia, insospettita, ha volto vederci chiaro e ha ottenuto un estratto conto dal quale si palesavano una serie di prelievi anomali. Ben 24. La sorella non li aveva fatti, quindi hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri.

IL BADANTE LADRO

I sospetti sono subito ricaduti sul badante romeno, quello che non piaceva all'anziana perchè metteva le mani dappertutto. Ed è infatti emerso che era stato proprio lui a fare i prelievi, dopo essersi impadronito dei bancomat che i due anziani custodivano nel portafoglio con un bigliettino con il codice segreto. Il badante aveva rubato loro i risparmi di una vita, 12.260 euro. Nel video della banca datato 15 settembre 2018 si vede nitidamente il 53enne mentre preleva soldi. L' uomo era già stato denunciato dai carabinieri di Casarsa per una vicenda simile.

L'AVVOCATO DI PARTE CIVILE

L'avvocato di parte civile Cinzia De Roia è soddisfatta della previsionale, anche se teme che quei soldi l'anziana non li rivedrà. De roia sta valutando l'ipotesi di chiedere i danni alla Gallas Group.

