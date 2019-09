Svuota i conti prima del testamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPORDENONE «Tutti i soldi miei vanno a Sabrina lei farà il giusto per tutti». Sabrina, nella scrittura tremolante di una donna di 91 anni, ex bidella, invalida di guerra perchè rimasta ferita sotto i bombardamenti, è Salvina Squizzato, che di anni ne ha 73, vive a Sacile, ed è rimasta accanto all'anziana fino all'ultimo. Adesso è indagata di circonvenzione di incapace aggravata, di un tentativo stoppato da un notaio e di autoriciclaggio. Il gip Rodolfo Piccin ha dato il via libera a un sequestro preventivo teso a bloccare i...