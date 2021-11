Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN GIUNTAPORDENONE Nove veicoli da sostituire con altrettanti mezzi elettrici, tutti a due posti e destinati al trasporto di persone, che percorreranno fra 25 e 50 chilometri al giorno, per un totale di 600mila chilometri in 60 mesi. Senza costi in più. Questo il parco auto che il Comune intende rinnovare grazie al progetto Noemix, con il quale la Regione si propone, attraverso l'aggregazione della domanda pubblica di autoveicoli, di...