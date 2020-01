«Molto spesso si scatenano tempeste polemiche sull'abbattimento di un albero malato, che è pure pericoloso per l'incolumità dei cittadini, mentre sforzi importanti come quello che stiamo realizzando in partnership con una società privata fanno veramente la differenza sul fronte dell'impatto ambientale». Il sindaco pordenonese Alessandro Ciriani sottolinea così l'importanza della maxi-operazione che poterà gran parte del patrimonio edilizio comunale a essere adeguata agli standard più evoluti previsti nell'ambito delle costruzioni ecologiche. Un adeguamento che prevede un investiemento - anche se il Comune non mette un euro - di quasi sette milioni di euro. «Come sappiamo spiega il sindaco Alessandro Ciriani - l'inquinamento è causato da caldaie e impianti vecchi ancor più che dalle automobili. Questo piano di efficientamento energetico costituisce per la città una svolta verde senza precedenti, che porta a meno consumi di energia e una diminuzione netta di Co2 e polveri sottili. Molto spesso ci si concentra sul taglio di un albero malato e passano in secondo piano iniziative come queste che hanno un impatto ambientale assolutamente fondamentale per la qualità della vita dei pordenonesi».

