SVILUPPO RURALEPORDENONE Programma di Sviluppo Rurale: dalla Regione un milione di euro per azioni collettive a tutela dell'ambiente e del paesaggio rurale. I soldi a disposizione per progetti agro-climatico-ambientali volti a tutelare l'ambiente e il paesaggio: è questa la dotazione che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha deciso di stanziare attraverso i fondi del Programma di Sviluppo Rurale. Realizzazione di infrastrutture viarie rurali, forestali e malghive, piantumazione di alberi, siepi e creazione di aree boscate per tutelare...