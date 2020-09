TAGLIO DEL NASTRO

PORDENONE Spazi fruibili da tutti, anche dalle persone meno fortunate e dai portatori di disabilità. Una nuova veste, criticata dall'opposizione e difesa da sindaco e assessori. E ieri un taglio, sia alle polemiche che al nastro tricolore dell'inaugurazione. Il nuovo parco San Valentino è realtà e alla presenza del sindaco Alessandro Ciriani è diventata una delle più grandi aree verdi inclusive d'Italia. I lavori hanno compreso sia l'installazione dei divertimenti per i bambini che la riqualificazione del laghetto, prima ingolfato dai detriti portati nello specchio d'acqua dalle piogge.

«La Fondazione Locatelli ha fatto questo dono come restituzione alla città, ispirandosi ai valori di Pier Antonio Locatelli, e cioè l'attaccamento alla propria città, la solidarietà, l'attenzione ai più deboli», ha detto dal palco allestito al centro dell'area verde Alessio Locatelli, in rappresentanza della fondazione omonima che ha garantito, finanziandolo, l'intervento di riqualificazione. I lavori hanno compreso anche la sistemazione dei sentieri, ora percorribili anche dalle persone sulla sedia a rotelle, e l'installazione di alcuni terrazzamenti non invasivi sulle sponde del laghetto.

«La fondazione Locatelli è espressione di grandi capitani di industria legati alla propria terra e ispirati a valori di solidarietà, tanto da donare alla città questo regalo meraviglioso - ha detto il sindaco Alessandro Ciriani inaugurando il nuovo parco -. Un luogo ridonato alla città nella sua veste di parco per tutti, oltretutto con 20 alberi nuovi, un luogo anche per la cultura dove trovano spazio le associazioni San Valentino e orchestra San Marco».Infine Erica Gaiatto, progettista: «Parco inclusivo significa che gli spazi sono stati progettati per essere fruibili da tutti, da normodotati così come da persone disabili, cercando di soddisfare tutte le disabilità motorie, sensoriali, intellettive».

