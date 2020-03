La prima chiamata è arrivata da una dipendente del Pam di corso Garibaldi, allarmata per la presenza di un gruppo di giovanissimi che avevano scambiato il parcheggio al piano rialzato del supermercato per un bar all'aperto. I ragazzini tra una bevuta di birra e una di gin gridavano, schiamazzavano e disturbavano i clienti del Pam. Ma quando hanno visto arrivare l'auto dei carabinieri se la sono velocemente data a gambe i sono velocemente dileguati. Nel frattempo due pattuglie della Squadra Volante, che a loro volta avevano raggiunto l'area dietro al supermercato pronte a intervenire, hanno fatto dietro front per dirigersi in velocità al parco di San Valentino dove erano stati segnalati dei gruppetti di ragazzi, anche questi giovanissimi, che avevano steso delle tovaglie sull'erba e stavano facendo una sorta di alcol party. Non solo birre, ma anche superalcolici costosi che probabilmente l'amico maggiorenne aveva acquistato al supermercato per poi condividerli anche con i più piccoli. Un segnale preoccupante per la città, visto che sono in aumento i giovanissimi che bevono alcolici con tutte le conseguenze del caso, per poi finire la serata tra schiamazzi e liti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA